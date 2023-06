WEER. In Assenede redelijk helder weer vanochtend

LEUK BEELD. Groep oversteken­de eendjes lijkt heel even op The Beatles

Een grappig beeld aan de rotonde in het centrum van Ertvelde. Een groep eenden steekt netjes het zebrapad over om veilig aan de overkant van de straat te geraken. Misschien wilden ze wel even de dorst lessen in café ‘Het Oude Gemeentehuis. Het beeld deed even denken aan de bekende foto van The Beatles op het album Abbey Road.