WEER. In Assenede heldere ochtend

Schildpad bezoekt meerkoet

Sjaak van der Salm: ,,Tijdens mijn wandeling over de brug van de Hoekse Kreek werd ik verrast door een bijzonder dier. Het was een schildpad die op bezoek was op een nest van een meerkoet. De meerkoet en de schildpad genoten samen van het zonnetje aan de rand van een rietkraag.”