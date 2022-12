Warm gebaar in koude tijden: Inner Wheel Meetjesland verwennen bewoners wzc Sint-Bernardus met met een chocoladeklomp en fleecedekentje

Inner Wheel Meetjesland is een serviceclub met een 35-tal vrouwelijke leden dat zich inzet voor lokale acties. Vaak vormen vrouwen de doelgroep, maar ze zetten zich ook in voor groepen die soms in de koude blijven staan. Zo kregen de bewoners van wzc Sint-Bernardus uit Bassevelde de dames deze middag op bezoek. “We zijn er ons van bewust dat sommige bewoners in wzc’s weinig of geen bezoek krijgen tijdens de kerstdagen", zegt voorzitster Claudine Verstuyft. “Daarom wilden wij laten blijken dat wij hen niet in de kou laten staan.”

Zo ontvingen 96 bewoners een chocoladeklomp en een gratis fleecedekentje gegeven. “De dekentjeszijn symbolisch voor de warmte die we hen in deze koude tijden toewensen. Uit hun reacties konden we afleiden dat het gebaar erg gewaardeerd werd. Sommigen waren zelfs een beetje overdonderd.” Deze actie is één van de drie acties die de vrouwen van Inner Wheel Meetjesland jaarlijks op poten willen zetten. “Onze volgende activiteit is een lenteconcert in Adegem op 14 mei. Dan proberen we geld in te zamelen voor Bednet, dat ervoor zorgt dat zieke kinderen en jongeren van thuis uit live de les kunnen volgen met hun eigen klas.”