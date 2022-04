Wandelclub De Trekvogels organiseert 15e bloesemtocht

Meetjesland/Deinze Vijf weekend­tips in Meetjes­land en Deinze: afspraak met bekende gezichten van Miss België, over Lize Spit tot Andrea Croonen­berghs

De paasvakantie is bijna halfweg en ook dit weekend is er in het Meetjesland en de streek rond Deinze heel wat te beleven. Er komt een pak bekend volk naar onze regio. Wij zetten alvast een paar uitjes op een rijtje. Laat je hier inspireren.

8 april