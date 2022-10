Vzw De Alfa’s organiseert vijfde mountainbiketocht

Assenede Langver­wach­te renovatie oud-gemeente­huis van start, maar valt wel duurder uit

Werkmannen zijn begin deze week gestart met de langverwachte en tevens broodnodige renovatie van het oud-gemeentehuis op de Markt. Sinds maart 2016 is de trots van Assenede verborgen achter een stellingconstructie, maar binnen een klein jaar zou het gebouw in haar eer hersteld moeten zijn. Daarvoor moet de gemeente diep in de buidel graven, want door een aanpassing aan het subsidiereglement en de verhoogde kostprijs van bouwmaterialen ligt de kostprijs van de renovatie hoger dan verwacht.”

4 oktober