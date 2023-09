Vrouw pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding met verkeerspaal, maar heeft daarvoor opmerkelijke uitleg

update E34 richting Antwerpen vrijge­maakt na ongeval in Assenede

Op de E34 is vanmorgen een ongeval gebeurd ter hoogte van Assenede. Richting Antwerpen was daar een tijdlang één rijstrook versperd, met files van ruim een halfuur tot gevolg. Rond 9 uur was de rijbaan opnieuw vrijgemaakt en kon het verkeer weer normaliseren.