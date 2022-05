VR-brillen moeten fietsende scholieren helpen bij het inschatten van gevaarlijke verkeerssituaties: “Een goede tussenstap tussen praktijk en theorie”

Meetjesland/Eeklo Meetjes­land heeft dagopvang voor kinder- en jeugdpsy­chi­a­trie: “Tieners in twaalf weken tijd weer op juiste spoor helpen”

Het Meetjesland heeft een nieuw dagcentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Jongeren tussen 12 en 18 jaar oud die het even moeilijk hebben, kunnen voortaan terecht in Timanti. Daarvoor werd een nieuw paviljoen gebouwd op de site van streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo. Wij mochten al eens binnen gaan kijken.

6 mei