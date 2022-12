“Voorbijgangers moeten soms denken dat hier een bende rare hippies woont.” Op bezoek bij kunstenaar Wim Ricourt, die zijn droom leeft in zijn kasteeltje

Assenede“Toen ik voor het eerst door het hek naar het kasteel stond te turen, deed het me denken aan een schilderij van René Magritte. Dat ik er jaren later zelf zou wonen, was voor mij even surrealistisch als het schilderij zelf.” Het moeten niet altijd mannen van adel zijn die in statige paleizen wonen. Zo mag kunstenaar Wim Ricourt zich sinds 2015 de trotse bewoner noemen van het charmante kasteeltje Horebeecke in de Asseneedse Kloosterstraat. Gezien hij het kasteel huurt, is de titel van kasteelheer misschien niet op zijn plaats. Maar dat zal de flamboyante artistiekeling worst wezen, want hij leeft zijn droom.