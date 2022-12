Belzele Gemeente wil Heilig Hartkerk gedeelte­lijk omvormen tot ontmoe­tings­ruim­te

Het gemeentebestuur van Evergem wil de kerk van Belzele gedeeltelijk omvormen tot een ontmoetingsruimte. Zo zouden er in de toekomst nog steeds diensten kunnen doorgaan, maar de gemeente wil de kerk ook openstellen voor bijvoorbeeld kerstmarkten of toneelvoorstellingen. “Als je ziet hoe geslaagd het herbestemmingsproject van Den Hannekesnest is in Kerkbrugge-Langerbrugge, dan moeten we dit voorbeeld omarmen en dit verder uitrollen”, zegt gemeenteraadslid Sven Roegiers (CD&V).

