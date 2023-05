Vier Asseneedse kerken zetten deuren open tijdens Open Kerkendagen

DERDE DIVISIE Voor Hoek zit een positief slot er niet in, Schalkwijk grijpt naast topscorers­ti­tel

Met een dikke nederlaag zet Hoek een punt achter een bewogen seizoen Op de laatste speeldag was al snel duidelijk dat Hoek de competitie niet met een goed gevoel zou gaan afsluiten. Na een slap begin slikte de ploeg van trainer Quincy Rombaut al na acht minuten de 1-0 van Stef Nijland. Daarna kon Hoek nooit echt een vuist maken. In de tweede helft legde opnieuw Nijland het duel in een beslissende plooi (2-0). Hoek verloor uiteindelijk met 4-0.