VIDEO. Assenede geeft acht reuzen plaatsje in bevolkingsregister: “Carnaval kan nu echt starten”

Op de grote carnavalsstoet van Assenede is het nog wachten tot zondag 26 februari, maar het startschot is nu al gegeven. Prinses Sarah I werd aangesteld op het gemeentehuis, en kreeg meteen ook haar keizerstitel. Buiten aan het gemeentehuis was er de huldiging van de reuzen. In totaal acht giganten staan nu in het reuzenregister ingeschreven: de oude vertrouwde reuzen Diederik en Eglantina, de vier reuzen van Boekhoute, en nu ook de nieuwe reus van Keizer Maarten I en de reus Marieke Van Krentenbrood. “Carnaval kan nu echt starten”, klonk het in koor.