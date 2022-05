Vergeet Rock Werchter en Tomorrowland: op deze acht kleinere festivals feest je als nooit tevoren

Bentille/Waterland-Oudeman Bentille organi­seert eerste Vlasbal: “Feesten in de lege schuren, die dorpstradi­tie blazen we weer leven in”

Het dorpje Bentille (Sint-Laureins) haalt een oude dorpstraditie van onder het stof. Op zaterdag 28 mei organiseert Landelijke Gilde daar voor het eerst een Vlasbal. Laura Lynn en Luc Steeno zorgen voor de ambiance. “Vroeger werd in mei gefeest in de lege schuren. Die traditie willen we verderzetten”, klinkt het.

24 mei