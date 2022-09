Van een kunstatelier in een interbellumwoning tot archeologische opgravingen: 7 erfgoedsites om te ontdekken tijdens Open Monumentendag in het Meetjesland en Deinze

Meetjesland/DeinzeOp zondag 11 september vindt de 34ste editie van Open Monumentendag plaats. Tijdens het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen stellen honderden erfgoedsites gratis hun deuren open voor bezoekers. Nog geen idee wat je wil bezoeken? Van Villa Ter Ide in Zulte tot het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis in Maldegem: wij lijsten zeven aanraders op in het Meetjesland.

Meer uit-tips in het Meetjesland en Deinze vind je in ons dossier.

Villa Ter Ide in Machelen-aan-de-Leie (Zulte): kunstatelier in een interbellumwoning

Volledig scherm Villa Ter Ide in Zulte © Toerisme Leiestreek

Op Open Monumentendag opent kunstenaar Martin Wallaert de deuren van zijn atelier in Villa Ter Ide voor bezoekers. Deze Interbellumwoning in Anglo-Normandische stijl ligt in het hart van Machelen-aan-de-Leie. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen in het atelier of voor een rondleiding in de woning van de kunstenaar zelf. Naast de Villa kan je ook zijn privécollectie ontdekken met tal van werken van Latemse kunstenaars, als Emiel Claus, Constant Permeke, Léon en Gust De Smet en Savereys, waarvan Wallaert er ook een aantal persoonlijk gekend heeft.

Praktisch:

Waar? Dorpstraat 48, 9870 Zulte

Wanneer? Van 14 tot 18 uur

De oude abdij in Oosteeklo (Assenede): volg een rondleiding en proef ‘kaantjesworst’

Volledig scherm Oude abdijgebouw in Oosteeklo © Remi Van de Veire

De abdij van Oosteeklo werd gesticht in de 13e eeuw. Vandaag is het voormalig gastenverblijf van de cisterciënzerinnenabdij nog het enige resterende gebouw van de abdij. Het zou het oudste stenen gebouw van het Meetjesland zijn. In 1988 werd het gastenverblijf verkocht en kwam het in privéhanden terecht. De eigenaar restaureerde het pand en stelde het sporadisch open voor bezoekers. Sinds 2020 organiseert vereniging de Orde van de Smoutpot er zijn vergaderingen. Het gebouw is gelegen in een historisch belangrijke en interessante omgeving, waar de zandrug met zijn Antwerpse heirweg, het kasteel Roegiers en de bunkerlinie uit de Eerste Wereldoorlog niet veraf zijn. Ter ere van Open Monumentendag worden in de oude abdij allerlei activiteiten georganiseerd. Tussen 10 en 16 uur kan je er een rondleiding volgen en vanaf 10 uur wordt door de Orde van de Smoutpot varkensvet gesmolten en het streekproduct ‘kaantjesworst’ gemaakt. Bezoekers zijn ook heel de dag welkom om te wandelen langs de varkensommegang of de pandgang rond het abdijgebouw.

Praktisch:

Waar? Kloostakkerstraat 2B, 9968 Oosteeklo (Assenede)

Wanneer? Van 10 tot 17 uur

Fietsroute ‘Vernield en verrezen’ in Landegem: oorlogsgebeurtenissen in een vredige gemeente

Volledig scherm Een van de stopplaatsen op de fiets- en wandeltocht in Landegem © Stad Deinze

Vandaag kennen we Landegem als een landelijke gemeente waar het vredig wonen is. Dit was een eeuw geleden wel wat anders. Op Open Monumentendag maak je een fiets- of wandeltocht door de gemeente en ontdek je hoe oorlogsgebeurtenissen Landegem hebben getekend. Van kogelgaten in de gevel van een schuur tot tal van herdenkingstekens links en rechts. Maar de route gaat niet enkel over menselijk verlies, je ontdekt tijdens de tocht van negen kilometer ook het prachtige landschap van Landegem: een kerktoren, interessante bomen met een verhaal, een verbogen stukje natuur en meer. Op elf september ontdek je de verhalen achter al deze locaties. Op bepaalde plaatsen geven gidsen je hun deskundige uitleg, op andere krijg je meer informatie via de begeleidende brochure. Het parcours is te downloaden op de website van Deinze. De begeleidende brochure haal je gratis af bij de dienst Cultuur in Leietheater, de dienst Toerisme en het gemeentehuis Nevele. Op Open Monumentendag kan je hiervoor ook terecht op de parking van Bibliotheek Landegem.

Praktisch:

Waar? Starten doe je op de parking van de begraafplaats Landegem, Stationsstraat 17

Wanneer? Van 10 tot 18 uur

Klooster van de Arme Klaren in Eeklo: coworking en kunst

Volledig scherm Het klooster van de Arme Klaren. © Patrick Merlevede

Heel wat mensen uit de buurt vragen zich af wat zich afspeelde en nog steeds afspeelt achter de muren van het voormalig klooster van de Arme Klaren. Elk weekend in september openen de deuren van de kapel en een deel van het klooster voor bezoekers en kan je een kijkje nemen op de tentoonstelling van hedendaagse kunst. Op Open Monumentendag mag je uitzonderlijk ook binnen in een aantal extra ruimtes. Hier ontdek je meer over de geschiedenis en toekomst van het voormalige klooster van de Arme Klaren.

Praktisch:

Waar? Tieltsesteenweg 22, 9900 Eeklo

Wanneer? Van 10 tot 18 uur

Wandeling rond de Mariagrot in Olsene (Zulte): groen erfgoed in de kijker

Volledig scherm Bedevaartsoord de Mariagrot. © Beeldbank agentschap Onroerend Erfgoed

Het thema van Open Monumentendag dit jaar is ‘duurzaamheid’. Naar aanleiding daarvan zetten allerlei Leie Schelde-gemeenten hun groen erfgoed in de kijker. In de regio vind je heel wat monumentale bomen, waardevolle houtkanten en unieke landschappen. Ook in Olsene kan je allerlei unieke plekjes ontdekken. Tijdens een route langs de kasteeldreef wandel je langs heel wat merkwaardige bomen. Je passeert ook de Mariagrot, een bedevaartsoord van meer dan 150 jaar oud.

Praktisch:

Waar? Kasteelstraat, 9870 Olsene (Zulte)

Wanneer? Van 10 tot 18 uur

14 monumenten in Zelzate: van het Tolkantoor tot plafondschilderingen uit het interbellum

Volledig scherm Het Tolkantoor aan de jachthaven van Zelzate (archiefbeeld). © JVK

Op elf september kan je in Zelzate een tocht maken langs veertien interessante en memorabele gebouwen. Vier van de gebouwen worden opengesteld voor het publiek. Je kan een bezoek brengen aan het Tolkantoor in de jachthaven, dat een tijd als vredegerecht werd gebruikt en vandaag dienst doet als B&B. Ook een 19e eeuws herenhuis opent de deuren voor bezoekers. De huidige eigenaar geeft je een rondleiding met meer uitleg over de geschiedenis van het pand in neoclassicistische stijl. In de Sint-Laurentiuskerk kan je mooie beelden en liturgische gewaden bewonderen. Het laatste gebouw waar je een kijkje in kan nemen is café Regina, waar het typische burgelijk café-interieur en de plafondschilderingen uit het interbellum volledig bewaard bleven. Het startpunt van de wandelroute is ‘t Klooster, hier kan je een gratis brochure met beschrijving van de route afhalen.

Praktisch:

Waar? ‘t Klooster, Kerkstraat 64A, 9060 Zelzate

Wanneer? Van 11 tot 17 uur

Archeologische opgravingen in Maldegem: op zoek naar het oude hart van de gemeente

Volledig scherm Het Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis. © Foto Joeri Seymortier

Voor de herbestemming van het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis in Maldegem startte in juni een team van archeologen met opgraving binnen in het iconische gebouwenduo. Op Open Monumentendag kan je zelf een kijkje nemen en de eerste onderzoeksresultaten ontdekken. Tussen 10 en 16 uur start elk half uur een rondleiding van een uur. Het aantal deelnemers per rondleiding is beperkt. Reserveren is daarom verplicht en kan via de website van de gemeente. Voor de tour voorzie je best stevig schoeisel.

Praktisch:

Waar? Marktstraat 38-40, 9990 Maldegem

Wanneer? Van 10 tot 18 uur.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.