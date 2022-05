Unieke voetbalverhalen gebundeld in jubileumboek over 25 jaar U13Cup in Bassevelde

Bassevelde‘Voetbalgoud’, dat is de titel van het nieuwe boek over 25 jaar U13Cup in Bassevelde. Auteurs Kristof Vereecke, Pieter Dobbelaere en Herman De Groote blikken in het boek via foto’s en verhalen terug op de rijke geschiedenis van één van de bekendste jeugdvoetbaltornooien in Europa.

Op 3 juni ontmoeten België en Nederland elkaar in het Koning Boudewijnstadion voor de openingswedstrijd van de Nations League. Driekwart van de spelers op het wedstrijdblad, zowel aan Belgische als Nederlandse kant, heeft ooit op de U13Cup in Bassevelde gespeeld. Het illustreert maar hoe gerenommeerd het tornooi is en welke toppers het tornooi al 25 jaar weet te strikken. “Voetbalgoud is een tijdsdocument over jonge voetballers op weg naar de absolute wereldtop, tegelijkertijd is het een ode aan de passie voor het spelletje", zegt Vereecke. “Rode Duivels als Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Charles De Ketelaere blikken terug op hun wonderjaren in Bassevelde", vertelt Vereecke. “Ook de figuur van ex-Rode Duivel Maarten Martens, met wie het destijds allemaal begon, komt uitgebreid aan bod.”

Auteurs Kristof Vereecke en Pieter Dobbelaere verzamelden alle mogelijke verhalen rond de cup. Samen met grafisch vormgever Herman De Groote reconstrueerden ze de hele geschiedenis rond het tornooi. Sporza-journalist Tom Boudeweel schreef het voorwoord en omschrijft het boek als volgt: “Het lijstje grote namen op de U13Cup is fabelachtig. In dit boek passeren ze nog eens allemaal de revue. Liefhebbers van puur voetbal schreven de datum van de U13Cup lang op voorhand in hun agenda. Scouts ook natuurlijk. Veel meer jongens haalden het hoogste niveau niet. Zo gaat dat in jeugdvoetbal. Maar iedereen die op het schitterende veld van Klauwaarts Bassevelde heeft gevoetbald, koestert deze herinnering.”

Unieke inkijk

Tegelijkertijd biedt het boek een kijk op de wonderjaren van wereldtoppers als Vincent Kompany, Kevin De Bruyne en Memphis Depay. “Grote voetbalscholen als Neerpede en Club NXT passeren de revue, maar ook kleinere verhalen zoals over de passie van Charles De Ketelaere voor Panini-stickers komen aan bod." Verder ontdek je ook het het unieke verhaal van een dorp van amper 3.000 inwoners dat zich één weekend in het jaar op de internationale voetbalkaart zet. “Meer dan driehonderd vrijwilligers staan elke keer klaar om het beste van zichzelf te geven”, zegt Vereecke. “Deze mensen hebben we ook in het boek opgenomen. Zij verdienen die erkenning. Mede door hen is het toernooi geworden wat het nu is.”

Voetbalgoud kost 25 euro en is te verkrijgen via www.u13cup.be of tijdens de tornooidagen op 3, 4 en 5 juni 2022.