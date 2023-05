U13CUP-Quiz! Raad de voetballer en win vijf keer twee tickets voor de U13Cup in Bassevelde

Na het zonnige pinkster­week­end... de overvolle glascontai­ners

Op sociale media doen inwoners van Ertvelde hun beklag over de vele glazen flessen en potten die gewoonweg naast de overvolle glasbol in de Hospitaalstraat worden gezet. De gemeente heeft inmiddels contact opgenomen met afvalcommunale IVM om woensdag een extra ophaaldag in te plannen.