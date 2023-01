U13Cup maakt eerste Belgische en Nederlandse topploegen bekend

Evergem ‘Con­ner-ef­fect’ speelt ook in Evergem: Vooruit in 2024 met eigen lijst naar de kiezer

De socialisten trekken in 2024 in Evergem met een eigen lijst naar de kiezer. In 2018 kwamen ze nog samen op met Open Vld onder de lijst Sterk!, maar nu gaan ze solo. Met het nationaal boegbeeld Conner Rousseau groeit de rode partij in elke peiling, en daar willen ze ook in Evergem een graantje van meepikken. Hoe hertekent dat het politieke landschap?

29 december