Troost nodig? Ferm zorgt voor plekje in Oude Boekhoutestraat in Bassevelde

Op zo’n troostplek kan je terecht om het even stil te maken, na te denken of te bezinnen. Met deze plek wil de grootste vrouwenvereniging van Bassevelde vooral een plek creëren waar mensen troost en ook hoop kunnen vinden. “In de toekomst willen we deze plek ook opnemen in onze activiteiten”, zegt voorzitster Annie Cauwels. “Er staan hier verschillende zitbanken en een picknickbank, dus is het ook de ideale rustplek tijdens een wandeling of fietstochtje in de buurt. We hebben onze troostplek feestelijk kunnen openen, in aanwezigheid van een delegatie van het schepencollege. De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia zorgde voor een streepje muziek.”