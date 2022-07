Sven (43) start barbershop in eigen woonkamer: “Huiselijke sfeer staat centraal”

Wie nietsvermoedend de gevel van de Molenbosstraat ter hoogte van huisnummer 44 voorbijstapt, is het waarschijnlijk ontgaan. Maar sinds twee weken kan je er genieten van een hot-towel-behandeling of een knipbeurt met een mooie fade ten huize Sven Dhollander. “Volgens mijn mama stond het in de sterren geschreven dat ik kapper of barbier zou worden aangezien ik vroeger altijd met mijn haar bezig was", verklapt Sven. “Vorig jaar ben ik dan maar in avondschool een opleiding als barbier gaan volgen.”