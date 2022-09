Supporters wachten 'hun’ zilveren Lotte op aan luchthaven Zaventem: “Proficiat vanwege heel groot Assenede”

Tientallen Asseneedse supporters, waaronder ook schepen van Sport Chantal Bobelijn (Samenplus), kwamen speciaal naar Zaventem om hun kampioene letterlijk in de bloemetjes te zetten. “We zijn heel erg trots op haar. We wensten haar proficiat vanwege alle Assenedenaars", zegt Bobelijn. “Over die teleurstelling van het gemiste goud hebben we het niet gehad. De nadruk lag op het positieve.”

Huldiging

De gemeente hoopt de Asseneedse kampioene binnenkort te huldigen na een schitterend seizoen. Zo won ze onder meer de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, pakte ze twee titels op het EK baanwielrenner en nu dus ook zilver op het WK. “De bedoeling was eigenlijk om haar eind april uit te nodigen, maar door een wijziging in haar trainingsschema is dat toen niet gelukt”, zegt Bobelijn. “Nu het wielerseizoen erop zit, moet er zeker iets mogelijk zijn. Wanneer die huldiging doorgaat, zullen we later communiceren.”.