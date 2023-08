Landelijke Rijvereni­ging Evergem blaast 70 kaarsjes uit

De vereniging werd destijds opgericht door Michel De Wispelaere en Emiel Roete. Omer De Wispelaere was de eerste voorzitter. Zij organiseerden in 1955 het eerste ruitertornooi aan ‘t Groentjen. Aanvankelijk kwam iedereen te paard naar de wedstrijd, maar later werden de dieren per vrachtwagen vervoerd. Er werden verschillende disciplines uitgeoefend zoals: stoelrijden, vendelen te paard en Hongaarse post. Vandaag ligt de focus voornamelijk op jumping en dressuur. Dit jaar staat het tornooi in Evergem gepland op 2 en 3 september.