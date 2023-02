Stefan (50) brouwt nieuw biertje ‘Krulsteirt’ op basis van recept van grootvader uit 1964: “Dit is een eerbetoon aan onze familie”

1.300 jaar Asssenede: gemeente op zoek naar ideeën om feestjaar onvergete­lijk te maken

In 2024 bestaat Assenede 1.300 jaar. Tijdens dit unieke feestjaar wil de gemeente alles wat Assenede groot maakt(e) in de kijker zetten. Daarvoor roept het de hulp in van de inwoners die ideeën moeten aanreiken.