Springkastelendorp Lukri-land houdt indooreditie

Zomereditie

Eerder bevestigde Steyaert dat hij zijn springkastelendorp ook deze zomer zal opstellen in de Kraaigemstraat. “We starten dit jaar al in juni in plaats van juli en sluiten in augustus volgens het vertrouwde recept. Daarnaast plannen we themadagen en -avonden, met bijvoorbeeld een optreden of een 20 meter lange waterglijbaan op warme dagen als extra voor de kinderen.”