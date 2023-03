Sociaal tarief in dorpsrestaurants voor mensen met beperkt inkomen

Mensen met een beperkt inkomen kunnen vanaf 1 april rekenen op een sociaal tarief wanneer ze gaan eten in één van de vier dorpsrestaurants in Assenede.

OCMW Assenede organiseert al vele jaren een 'dorpsrestaurant' in Lokaal Dienstencentrum De Piramide in Assenede, De Aster in Oosteeklo, Cafetaria De Zilvertorens in Boekhoute en Bass'cul in Bassevelde. Vanaf 1 april 2023 wordt er een sociaal tarief toegepast voor wie een beperkt inkomen heeft.

In het dorpsrestaurant is iedereen welkom voor een warme lunch, met soep en dessert inbegrepen. Vandaag kost zo een maaltijd nog 6.50 euro. Wie beschikt over een UitPas met kansentarief kan vanaf 1 april komen eten voor 6 euro per maaltijd. Voor anderen wordt het tarief aangepast naar 7.50 euro per maaltijd.

Wie meer informatie wenst over de UitPas met kansentarief of de dorpsrestaurants kan terecht op nummer 09 341 72 73 of de website.

