Schepen pareert kritiek op fietsstraten: “We werken volgens stappenplan”

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de straat innemen. Daarnaast mogen auto’s er maximaal 30 kilometer per uur rijden en niet inhalen. De gemeente Assenede voerde in 2022 drie nieuwe fietsstraten in: de Hoogstraat in Assenede, Boekhoutedorp en de Nieuwe Boekhoutestraat in Bassevelde. Op die manier wilde de gemeente de straat veiliger maken voor zwakke weggebruikers.

Stappenplan

Schepen van Lieselotte is het niet eens met die stelling. “We zien de snelheid langzaam maar zeker dalen in de fietsstraten, zeker tijdens drukke fietsmomenten. Zoals van bij aanvang aangekondigd volgen een stappenplan waarbij we eerst fietsstraten invoeren en dan sensibiliseren. Zo vond er een in september nog een communicatiecampagne plaats. De laatste stap is verbaliseren. Nu al gebeuren ad hoc controles. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt met de politiediensten om binnenkort een eerste en meer doortastende controleperiode te organiseren. Op die manier evolueren we stapsgewijs naar trager, gemengd verkeer in de dorpskernen.”