Scheidsrechter Donald Nuytinck wint Sportverdienste van het jaar 2022: “Van stoppen is er voorlopig geen sprake”

De trofee voor sportverdienste van het jaar wordt sinds 2018 uitgereikt aan een Asseneedse sporter die uitzonderlijk goed presteerde in het voorbije jaar. In het geval van Donald Nuytinck kunnen we zelfs spreken van een lifetime achievement award. Zo staat Donald immers al 45 jaar lang onafgebroken op het voetbalveld als scheidsrechter.

Jongste scheidsrechter

In 1977 schreef hij zich stiekem in voor de cursus scheidsrechter in het toenmalig Landbouwershuis in Assenede. In november van datzelfde jaar floot hij voor de eerste keer officieel een match bij de miniemen. Op 24-jarige leeftijd floot hij al zijn eerste wedstrijden van de eerste elftallen, wat hem meteen ook een van de jongste scheidsrechters in Oost-Vlaanderen maakte.

U13cup

Zijn scheidsrechterscarrière bracht hem langs alle voetbalterreinen in Oost-Vlaanderen, maar beleefde hij in zijn eigen gemeente. Zo mocht hij zo'n 25 jaar geleden de finale op de prestigieuze U13cup fluiten voor meer dan 1.000 toeschouwers. Vandaag huurt de organisatie daar scheidsrechters uit de hoogste Belgische afdeling voor in.

Niet stoppen

Tegenwoordig fluit Donald de U15, U17 en het G-voetbal. Daarnaast vervult hij de rol van peter voor startende scheidsrechters. Aan stoppen denkt Donald nog lang niet. “Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd, maar zolang het lichaam en de geest meewillen, ga ik door.”

