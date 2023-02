Reuzen in nieuwe outfit tijdens carnavalsstoet

Evergem Provincie verleent vergunning voor biogascen­tra­le: “Maar gemeente zal zich hier juridisch tegen verzetten”

De deputatie van Oost-Vlaanderen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de komst van een industriële biogascentrale op een terrein aan de Delori-Maeslaan. Dat is echter niet naar de zin van het gemeentebestuur. Die had eerder al negatief advies gegeven en zal in beroep gaan tegen de beslissing.