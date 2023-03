RESTOTIP. Diederik van Assenede: “Europese keuken van topkwaliteit”

Oost-Vlaam­se brandweer zoekt 100 vrijwilli­gers, onze man waagt zijn kans: “Bovenaan die ladder van 30 meter knepen de billetjes toch even dicht...”

Zonder verpinken een ladder van 30 meter trotseren, een pop van 85 kilogram verslepen en bewijzen dat je geen twee linkerhanden hebt: het is slechts een greep uit de testen waar een brandweervrijwilliger best probleemloos voor slaagt. Want wie aan de slag wil bij de brandweer, moet onder andere een Federaal Geschiktheidsattest (FGA) behalen. Onze man ging een kijkje nemen en ontdekte dat als hij ooit een brandweerhelm op zijn hoofd wil zien, hij best nog wat boterhammen eet... of wat minder. Het is maar hoe je het bekijkt.