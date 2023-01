RESTOTIP. De Omlijsting: “Bruin eetcafé met een kwinkslag”

Baanwielrennen vrouwen elite Lotte Kopecky start wielerjaar met twee pisteti­tels en duwt Jolien D’hoore van een recordta­bel

Lotte Kopecky (27) is goed aan het nieuwe wielerjaar begonnen. In het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent kroonde ze zich maandag zowel in de individuele achtervolging (in recordtijd!) als in de puntenkoers tot Belgisch kampioene.

