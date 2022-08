Restauratie oorlogsmonument Bassevelde van start

Assenede Sven (43) start barbershop in eigen woonkamer: “Huiselijke sfeer staat centraal”

Sven Dhollander (43) opent met Barb’haar een barbershop in de Asseneedse Molenbosstraat. De kappersstoel staat echter niet opgesteld in een gloednieuw pand, maar in een zelfingericht hoekje in zijn eigen woonkamer. “Wie plaatsneemt zal niet binnen het half uur terug buiten staan. Ik serveer hen met plezier een koffie en neem tijd voor een babbel.”

25 juli