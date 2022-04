REPORTAGE. Asperges beginnen volop te schieten, wij gingen ze mee ‘stekken’: “Ik zie er al genoeg op het veld, ze hoeven ‘s avonds niet meer op mijn bord”

BasseveldeDe vriestemperaturen en neerslag van vorige week dreigden roet in het eten te gooien, maar nu de lente terug volop in het land is, kan de aspergepluk echt beginnen. Dat betekent drukke dagen voor aspergeboeren Kris (44) en zijn vader Bertrand (74), de enige kwekers in het Meetjesland. “In de hoogdagen slaap ik maar vier uur per nacht. Dan stekken we 300 tot 400 kilo asperges per dag."