RESTOTIP. Hopspot: “Een biertje van Brouwerij Van Steenberg­he in of bij bijna elk gerecht”

In juli opende in een verbouwde hoeve aan de Vaarstraat-West in Ertvelde het nieuwe bierbelevingsconcept ‘Hopspot’ van Brouwerij Van Steenberge. De omvangrijke site omvat een café, microbrouwerij, vier gastenkamers, twee terrassen en zelfs een eigen hoppeveld. Vorige week opende ook de gelijknamige brasserie. Wij gingen proeven.