Reflecterende huisnummers binnenkort gratis beschikbaar

assenede BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt de BOU 8 nog een tweede leven? Krijgt de kerk van Boekhoute een nieuwe invulling? En wat is de stand van zaken over het sportcom­plex in Bassevelde?

De bestuursperiode van Assenede is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Assenede, de parel van het Meetjesland is trots op haar erfgoed, maar ook niet bang is om te innoveren. Hoe zit dat nu met de vissersboot BOU 8, de herbestemming van de kerk van Boekhoute en de sport -en recreatieterreinen in Bassevelde?

27 april