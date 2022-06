REEKS. 25 jaar U13cup in Bassevelde: De Gouden Generatie

Bassevelde25 jaar geleden ging de bal voor het eerst aan het rollen op de U13cup in Bassevelde. Een kwarteeuw later is het tornooi uitgegroeid tot een van de meest gerenommeerde tornooien in Europa. Naar aanleiding van die verjaardag brengen wij u een week lang verhalen uit de oude doos. Vandaag: De ‘Gouden Generatie’. Het lijstje Rode Duivels dat het mooie weer maakte op U13Cup is indrukwekkend. Driekwart van de zogenaamde Gouden Generatie, die in 2008 vierde werd op de Olympische Spelen in Peking en tien jaar later in Rusland bijna goud zou pakken, speelde er zijn eerste grote matchen. Wij lichten er enkele spelers voor u uit.