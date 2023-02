Real Madrid slechts een van reeks grote nieuwe nemen voor U13cup

Vorige maand bevestigden reeds KAA Gent, Racing Genk, Royal Antwerp FC, Club NXT en RSC Anderlecht hun aanwezigheid. “Ik denk dat we gerust durven stellen dat alle topjeugdopleidingen uit eigen land aanwezig zijn”, aldus een tevreden tornooidirecteur John De Pauw. Uiteraard is ook de eigen U13Cup-selectie, die de beste jonge voetballers uit de regio bundelt, van de partij. Daar komt nu ook nog eens Cercle Brugge bij. Uit Nederland tekenen AZ en PSV present. “Twee voetbalopleidingen die elk jaar tot de best voetballende teams van het tornooi behoren. Technisch verzorgd en veel snelheid.”

Internationale toppers

Deze keer worden ook enkele internationale toppers aan de affiche toegevoegd. Benfica uit Lissabon is vandaag te gast in Brugge voor de achtste finale van de Champions League, maar ook in Bassevelde bestaat de mogelijkheid dat beide clubs elkaar treffen. Daarnaast staat ook titelverdediger Real Madrid op de affiche te blinken. De Koninklijke is ondertussen uitgegroeid tot één van de vaste waarden. Aan de jongens van West Ham United om daar een stokje voor te proberen steken. De ‘Hammers’ vertegenwoordigen dit jaar de Premier League. Uiteraard zijn ook de vaste klanten uit Glasgow opnieuw van de partij. Celtic stond 26-jaar geleden mee aan de wieg van de U13Cup, won het tornooi al enkele malen en wil ook in 2023 niet ontbreken.