Prinses Sarah doet zaterdag gooi naar derde titel Prinses Carnaval

Die derde titel zou Sarah Keisse in 2024 automatisch de titel van ‘Keizerin Sarah I’ opleveren, maar daarvoor moet ze dus eerst een prinselijk examen afleggen. De eerste proef daarvan start om 19 uur in Café De Strandpaal. Na passages bij Café Plein Vu, Café De Phonograaf, Manipa Thai Food zal ze na haar laatste proef in feestzaal Germinal weten of ze men haar in het vervolg als keizerin mag aanspreken.