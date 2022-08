Pop-up ‘Bij Paul’ organiseert retro house afterwork

Meetjesland/Deinze 8 tips voor een verkoelen­de wandeling in Meetjes­land en streek rond Deinze: van grootste bos van Oost-Vlaanderen tot het leven van Luc De Vos

Nu de hittegolf officieel van start is gegaan, zoeken we allemaal op alle mogelijke manieren verkoeling. Dat kan bijvoorbeeld door een wandeling, en dan liefst nog in een bos waar veel schaduw te vinden is. Ook in het Meetjesland en de streek rond Deinze zijn er mooie pareltjes die je met de wandelschoenen kan ontdekken. Wij zetten alvast acht tips op een rijtje waar je in het noordwesten van Oost-Vlaanderen je hart kan ophalen, en brengen je onder andere naar Sint-Laureins, Evergem, Deinze, Zelzate, Aalter en Lievegem. Ontdek het hier en laat je inspireren.

10 augustus