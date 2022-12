Politiezone Assenede-Evergem organiseert speeddate met scholen

“Er is te weinig plaats voor fietsers.”, “Hier parkeren ze zoals ze maar willen!”, “Er ontbreekt een zebrapad!”, “Oversteken is hier levensgevaarlijk!”, of “Het is hier altijd een chaos, stuur daar maar eens je kinderen door!” Het zijn enkele uitspraken die politiezone Assenede-Evergem regelmatig te horen krijgt en de politie ervan bewust maakt dat er een probleem heerst in de schoolomgevingen in Assenede.