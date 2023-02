Politie controleert maandag extra op snelheid tijdens Verkeersveilige Dag

De Verkeersveilige Dag is een initiatief van de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter en de procureur-generaal in samenwerking met de lokale politiezones en de federale wegpolitie. Deze dag ontstond ter herdenking van de kettingbotsing op de E17 in Nazareth. Bij dit ongeval -het zwaarste uit de Belgische geschiedenis- kwamen 10 mensen om, 56 anderen raakten zwaargewond. Op meer dan 120 locaties in de provincie Oost-Vlaanderen, waaronder dus ook in Assenede, Evergem en deelgemeenten worden op maandag 27 februari 2023 snelheidscontroles uitgevoerd. De bedoeling is om chauffeurs te sensibiliseren over de gevaren van overdreven en onaangepaste snelheid in het verkeer.