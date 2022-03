Pamperbank Assenede zamelt 10.000 luiers in voor Oekraïense vluchtelingen

Assenede-Evergem Verkeers­vei­li­ge dag Oost-Vlaanderen: politie contro­leert op meer dan 115 plaatsen in provincie

Vandaag, 25 februari 2022, is het verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen. Op meer dan 115 plaatsen in de provincie zullen snelheidscontroles uitgevoerd worden. Ook in de politiezone Assenede-Evergem zal vandaag extra controles uitvoeren.

