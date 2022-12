Oxfam Wereldwinkel verkoopt ‘neuzekes’ om onderzoek naar ziekte van Rover (7) te steunen

Dat doen de vrijwilligers sinds enkele jaren voor de 7-jarige Rover, wiens mama Els medewerker is in de wereldwinkel. Rover lijdt aan Duchenne Musculaire Dystrofie (afgekort DMD), een genetische aandoening die de spieren aantast en verzwakt. “De ziekte treft alleen maar jongens”, zegt papa Dimitri Van Vooren. “De spierzwakte begint meestal rond 4 jaar en verergert snel. De meesten kunnen niet meer lopen wanneer ze 12 jaar oud zijn. DMD is op dit moment ongeneeslijk. De gemiddelde levensverwachting is 26 jaar, maar met goede zorg kunnen sommigen echter 30 of 40 jaar worden.”