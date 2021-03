Ouder koppel opgevangen bij vrienden na zware woningbrand door werken aan het dak

Eeklo LEKKER LOKAAL: Takeaway bij De Visitor in Eeklo: “Dit mag je aan iedereen voorschote­len”

20 maart De Visitor in de Koning Albertstraat in Eeklo is voor velen nog een verborgen parel, maar zeker het ontdekken waard. Ter plaatse is het daar zeker culinair genieten, dus vroegen wij ons af of ook de takeaway kan bekoren. Wij deden de test.