Opnieuw carnaval in Oosteeklo, maar geen Halfvastenstoet: “Versoepelingen zijn voor ons te snel gegaan”

Voor het eerst in drie jaar mag Oosteeklo nog eens carnaval vieren. Toch zal de editie van dit jaar nog steeds een beetje in de schaduw staan van corona. “De versoepelingen zijn voor ons te snel gegaan”, zegt Stijn Van de Veire van de kerngroep carnaval. “Daardoor was het niet mogelijk om alles tijdig te organiseren, maar het belangrijkste is dat de inwoners opnieuw kunnen proeven van carnaval in Oosteeklo."

Het feest gaat vrijdagavond 25 maart om 19.11 uur van start met een rondgang tussen De Pluim, De Sloapmutse en de Jinbar. “Toen we ons programma samenstelden, waren er nog coronamaatregelen waaraan we ons moesten houden”, zegt Stijn. “Zo mochten er maar zes personen aan een tafel zitten. Daarom wilden we iedereen oproepen om hun eigen carnavalstafel mee te brengen op café. De groep met de mooiste tafel wint.”

Jongste carnavalsdj van het Meetjesland

Zaterdag is het de beurt aan de jeugd met kindercarnaval in de parochiezaal. “De deuren gaan open om 14 uur en om 15 uur volgt er een optreden van kindertheater Jeuk. Nadien is het van 17 tot 19 uur de beurt aan DJ Rune, die met zijn elf jaar de jongste carnavalsdj van het Meetjesland is. Om 21.11 uur is er vervolgens een carnavalsbal in de parochiezaal met een optreden van Louis Filon, de koning van de wankele tafels.”

Op zondag stond normaal een carnavalswandeling gepland rond een aantal carnavalswagens, maar door de afzegging van de carnavalswagen van ‘De Soepkiekens’ gaat deze niet door. “Mensen kunnen wel een bezoekje brengen aan de kermis en aan de lokale horeca. Afsluiten doen we met een carnavalsbal om 20 uur in De Sloapmutse. Op 19 maart 2023 zijn we er dan weer met een Halfvastenstoet, wanneer oorlog en corona hopelijk volledig verleden tijd zijn", besluit Stijn.