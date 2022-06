Openingsmatch U13cup ode aan betreurde Miguel Van Damme

Eeklo Restaura­tie van Sint-Vincentius­kerk duurt vier jaar en kost vijf miljoen: “Eredien­sten op weekdagen moeten verhuizen”

De langverwachte restauratie van de Sint-Vincentiuskerk in hartje van Eeklo kan binnenkort eindelijk van start gaan. Er zal gewerkt worden tot in 2026 en dat zal vijf miljoen euro kosten. In het weekend kunnen de erediensten blijven doorgaan, maar op weekdagen niet. “Het is vooral goed dat de stad en de kerkfabriek er een open gebouw willen van maken. Niet alleen voor erediensten, maar ook voor cultuur.”

22 mei