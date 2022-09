Oosteeklonaar krijgt 3.200 euro boete en drie maanden rijverbod voor rijden onder invloed

TV Nu ‘Cobra Kai’ deze week terugkeert voor een vijfde seizoen: dit zijn de meest rake sportreek­sen

Deze week is themaweek in streamingland. Vrijdag lost Netflix het langverwachte vijfde seizoen van ‘Cobra Kai’, maar daags voordien deelt Disney+ al een stevige muilpeer uit in de vorm van ‘Mike’, een achtdelige reeks over het leven van bokslegende Mike Tyson. Voor de sport hebben we dan maar een lijstje gemaakt met streamingtitels waarin niet wordt gekeken op een zweetdruppeltje meer of minder. Van ‘Heels’ op STARZPLAY tot ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ op Streamz: dit zijn de meest rake sportreeksen.

9 september