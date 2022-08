Oosteeklo viert kermis: ‘‘Un kirmesse is un geeselinge wird”

Zaterdag 20 augustus staat in teken van muziek. Zo programmeert de feestcommissie verschillende groepen in de Oosteeklose café’s. Frank Boelens en co. staan om 19.30 uur op het podium van Huisbrouwerij ‘Den Tseut’. Akoest met Bavo Verhasselt kan je vanaf 20.00 uur gaan bekijken in café Den Eikel en Patrick Moreno speelt vanaf 20.30 uur ten dans in café De Pluim.