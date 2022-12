Ook dit oudejaar geen vuurwerk in Assenede

“Er is geen uitzondering voorzien voor oudejaarsnacht of andere feestdagen”, zegt burgemeester Philippe De Coninck (Samenplus). “Enerzijds omwille van de veiligheidsrisico’s, anderzijds omwille van het dierenleed die dit veroorzaakt. Dieren zijn bang van de knallen en breken vaak uit. Dieren in paniek kunnen in gevaar zijn of anderen in gevaar brengen. En vuurwerk is ook vervuilend voor het milieu.” Ook geluidsarm vuurwerk wordt niet toegelaten. “De politie zal hierop controleren in geval van klachten, maar is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare capaciteit.”