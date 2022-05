Ontmoetingstuin van Bass’Cul officieel geopend: “Moet sociale cohesie versterken”

Ook voorzitter van bewonersplatform Bassevelde Cindy Kenis is enthousiast over het gezamenlijke project. “Als brug tussen beleid en burger willen wij verder inzetten op projecten rondom kwalitatieve openbare ruimte zoals deze. Een tuin als deze nodigt uit om samen buiten te komen en dat is ten goede van de sociale cohesie in onze gemeente.”

Herdenkingsplek

In de tuin is er ook plaats gemaakt een speciale plant ter ere van planten- en tuinexpert José De Buck die vijf jaar geleden overleed. De plant is een sedum ‘Postman’s Pride’, een verwijzing naar zijn job als postbode. “José was een echte autoriteit in onze gemeente”, zegt Hendrik Haers van het bewonersplatform. “Zijn verdienste is enorm. Vandaar dat we hem in zijn eigen dorp een eerbetoon wilden geven. José veredelde bovendien niet enkel planten. In zijn tuin ’t Gegeten Verleden zette hij vergeten groenten opnieuw op de kaart. Hij leerde zijn volk opnieuw pastinaak eten. Zelfs topchef Peter Goossens was klant.”