OCMW Assenede zoekt bedden voor vluchtelingen

Eeklo/Meetjesland Lanckriet gaat na 34 jaar voor bakkerij 2.0: “Met eigen chocolade-ate­lier en grotere winkel helemaal klaar voor de toekomst”

Bakker Marc Lanckriet (58) is klaar voor de toekomst. De familie heeft ondertussen zeven bakkerijen in het Meetjesland, en maakt nu de start van Lanckriet 2.0. Met dochter Jasmien (26) en schoonzoon Sam (27) in de zaak, een vernieuwde ‘moederwinkel’ in Eeklo, en de opening van een eigen chocolade-atelier. Wij gingen proeven.

11:01