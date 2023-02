Nieuwe fietsstraten dwingen volgens CD&V niet tot trager rijden: “Resultaten snelheidsmetingen zeggen genoeg”

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de straat innemen. Daarnaast mogen auto’s er maximaal 30 kilometer per uur rijden en niet inhalen. Op die manier wilde de gemeente de straat veiliger maken voor zwakke weggebruikers. “Maar uit de resultaten van snelheidsmetingen blijkt echter dat er maar weinig reden tot juichen is en dat de verkeersveiligheid van de fietser er nog maar nauwelijks op vooruit gegaan is”, vindt gemeenteraadslid Koen Van Ootegem (CD&V).

Vóór de invoering van de fietsstraten reden er in 2020 in de Hoogstraat 51 procent van de voertuigen te snel. Voor de Nieuwe Boekhoutestraat dateerden van de laatste cijfers uit 2017 en reden er bij een meting 45 procent van de voertuigen te snel. “Bij een meting in de Hoogstraat reedt 46 procent van de voertuigen te snel. In de Nieuwe Boekhoutestraat reden 38 procent van de voertuigen te snel”, aldus Van Ootegem. “De invoering van de fietsstraat heeft dus weinig effect.”

De cijfers tonen volgens Van Ootegem aan dat er meer nodig is dan de aanduiding van een fietsstraat. “Er is nood aan een eenvormig verkeers- en mobiliteitsbeleid in de gemeente”, gaat Van Ootegem verder. “Er is ten eerste geen visie. Bovendien is het een circus aan verkeersborden en er is weinig controle en sanctionering. Fietsstraten zijn een nobel initiatief, maar schieten hun doel voorbij. Ik stel daarom voor om de bevolking te sensibiliseren via een mededeling van het aantal rijbewijzen dat er zou ingetrokken worden als de politie destijds had beboet.”