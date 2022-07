Nationale feestdag gevierd met ezelwandeling

Feestcommissie Bassevelde heeft naar aanleiding van de nationale feestdag een dag vol activiteiten uitgestippeld. Van 8 tot 10 uur is er een ontbijt in en Hof in de Boekhoutestraat 3 in Bassevelde. Om 10.30 start de rondrit van de oldtimertractoren. Om 15 uur begint de ezelwandeling van 5 kilometer met start en aankomst in Den Hof. De tocht gaat van start om 15 uur en deelnemen kost 5 euro. Nadien is er nog de mogelijkheid om een drankje of pakje friet te nuttigen. Vanaf 18 uur zijn er optredens van Little Dixie Streetband en The Basefield Originals. De toegang is gratis.